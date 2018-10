Prandelli sul derby: "Mi aspetto una gara spettacolare"

In vista del big match tra Inter e Milan, il quotidiano Tuttosport ha intervistato Cesare Prendelli. Ecco le sue dichiarazioni: "Sono due squadre che arrivano molto bene al derby per morale e condizione fisica. Sarà una partita molto interessante perché Spalletti e Gattuso hanno saputo trasmettere alle loro squadre sia l’idea della costruzione che quella della ripartenza. Mi immagino una partita spettacolare con tante azioni da gol. Chi vince questo derby uscirà con la convinzione giusta per vivere un campionato di alta classifica. Icardi e Higuain sono due centravanti decisivi, alle loro spalle ci sono tanti giocatori interessanti. Mi piace in particolare Romagnoli perché ha personalità e carisma, sa difendere e costruire. E Bonaventura è migliorato da interno di centrocampo. L’avevo convocato per un’amichevole dell’Italia, ma allora non aveva ancora trovato la sua giusta collocazione. Con questa nuova posizione riesce a esprimersi meglio".