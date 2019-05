Pres. Uefa: "Champions rimarrà uguale fino al 2024, poi valuteremo miglioramenti"

Ai microfoni di Associated Press, il presidente della UEFA Aleksander Ceferin ha parlato così del futuro della Champions League: "Abbiamo la migliore competizione al mondo di gran lunga, per ora non sappiamo quando o se verranno apportate modifiche. Quindi quelli che criticano ogni giorno dovrebbero iniziare a prendersi cura del calcio nei loro Paesi. Sono sicuro che non ci sia nulla da criticare. Per il futuro abbiamo appena concordato di continuare un altro ciclo di competizioni europee 2021-24 senza cambiare nulla. La UEFA però è un’organizzazione molto dinamica e deve sempre esplorare se e come le nostre competizioni possano migliorare. Stiamo costantemente pensando di migliorare. Il motivo per cui sei il migliore non significa necessariamente che non puoi migliorare. Ora non abbiamo ancora proposto cambiamenti, ma abbiamo già iniziato a consultare e condividere le idee".