Primavera, El Hilali a MTV: "Vogliamo vincere con Atalanta e Juve, la doppietta all'Ascoli una liberazione"

Youns Gabriele El Hilali, calciatore della Primavera del Milan, è stato intervistato da Milan TV.

Sulle gare con Atalanta e Juventus: "C'è tanta voglia di lavorare per sfruttare al meglio le occasioni che ci capitano. Sono due partite decisive, all'andata abbiamo perso di misura, c'è molto voglia di strappare i tre punti in entrambe le gare. Bisogna sfruttare di più le occasioni che ci capitano sotto porta, mantenere la concentrazione alta per tutti i novanta minuti".

Sul momento: "Sono contento per come sta andando, ringrazio il mister per la fiducia, grazie al percorso che ho fatto al Milan e anche grazie agli altri mister".

Sul gol: "E' stata un'emozione bellissima, una liberazione segnare la doppietta all'Ascoli".

Sul campionato Primavera: "Il gioco è più veloce, il ritmo più alto".

Sugli obiettivi: "Di migliorare e formarmi, diventare pronto per il calcio professionistico".

Sulla Nazionale: "Una forte emozione, ma devo dare il 100% col Milan. Se poi arriverà la chiamata della Nazionale sarò molto felice".