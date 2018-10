R. Rosso a Sky: "Che goduria quel 6-0 all'Inter. Gattuso lo preferisco a Spalletti, è più moderno e vero"

Renzo Rosso, proprietario di Diesel (Major Partner rossonero), ha parlato ai microfoni di Sky Sport del derby di domenica sera: "Se posso lo guardo allo stadio, mi piace vederlo dal vivo. Il derby è qualcosa di unico. Non c'è più quella divisione tra anima nobile e anima popolare tra Inter e Milan. Berlusconi al Monza insieme a Galliani? Rimane comunque milanista, come me che sono proprietario del Vicenza. Derby? Spero che domini il bel gioco. Il Milan credo che stia giocando uno dei calci più belli in Italia, insieme al Napoli e anche al Sassuolo. Higuain o Icardi? Higuain. Gattuso o Spalletti? Gattuso, lo trovo più moderno e vero. Non mi è piaciuto quando Spalletti ha mollato Roma per andare a Milano. Derby più bello? Il 6-0 nel 2001: tanta roba, ero allo stadio e c'era una goduria che cresceva con il passare del tempo. Noi venivamo da un periodo fantastico del trio olandese, poi siamo andati a calare. Quel risultato contro l'Inter è stato bello. Perchè sono milanista? Ho scelto Rivera rispetto a Mazzola, perchè mi sembrava avesse dovuto lottare di più per arrivare al successo, rispetto a Mazzola che era invece più protetto".