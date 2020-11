Raducioiu a MTV: "Capello mi ha trasmesso la mentalità Milan. Ho ricordi bellissimi dell'esperienza in rossonero"

Florin Raducioiu, doppio ex del match, è intervenuto ai microfoni di Milan TV nel prepartita di Milan-Verona. Queste le sue dichiarazioni: "Ho dei bellissimi ricordi del Milan. Sono molto riconoscenete a Galliani e Berlusconi per avermi dato la possibilità di vestire questa maglia incredibile, di aver vinto Champions League e scudetto. Sono onorato di aver fatto parte di questo gruppo e di aver segnato alcuni gol nelle occasioni che Capello mi ha concesso. Fu un'annata eccezionale e incredibile e ho ricordi bellissimi. Capello era un allenatore fantastico, di grande carisma e molto esigente. Si lavorava in maniera molto seria e teneva molto al sacrificio. Ci spronava tanto e aiutava anche noi seconde linee per dare il nostro contributo. Ha avuto una carriera fantastica. Mi ha trasmesso la cultura del Milan"