Raimondi a MN: "Cahill può essere un'occasione, ma in difesa non servono rinforzi obbligatori"

Claudio Raimondi, inviato di Sport Mediaset per il Milan, ha rilasciato una lunga intervista esclusiva a MilanNews.it. Questo un particolare passaggio sul mercato invernale in chiave difensiva: “Molto semplicemente, andando per ordine, in difesa serve un intervento minimal, leggerissimo. Quello che tornerà più tardi sarà Mattia Caldara, mentre Romagnoli e Musacchio presto saranno nuovamente in campo a difendere Donnarumma. Zapata sta dimostrando la sua affidabilità, va detto, così come Abate in questo nuovo ruolo da centrale. Quindi l’acquisto per la retroguardia sarà un nome ‘da occasione’ e sempre guardando al Chelsea potrebbe essere Cahill, più di Christensen. Sarri ha posto il veto sul difensore danese, mentre il nazionale inglese è fuori dalle idee del tecnico. Nella situazione contrattuale del ragazzo, scadenza a giugno, il Chelsea potrebbe inserirlo nell’affare Bakayoko, come già spiegato in precedenza, e lui sei mesi al Milan li accetterebbe di buon grado, pur consapevole di non partire titolare con Gattuso. Riassumendo, per la difesa non sono previsti stravolgimenti. Ma arrivo anche a dire che, vista la crescita di Abate, si potrebbe anche non fare innesti, dipenderà dai recuperi, ma lo sbarco di un difensore non è una priorità”.