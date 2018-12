Raimondi a MN: "Domenica vittoria del gruppo, Milan specchio di Gattuso. Squadra fisica e combattente"

In una lunga intervista esclusiva a MilanNews.it, il collega di Sport Mediaset Claudio Raimondi ha parlato così del successo sul Milan contro il Parma.

Partiamo dal successo con il Parma, tre punti strappati con la forza del gruppo. Tra emergenza ed infortuni, è questo il segreto del Milan di Gattuso?

“Sì, indubbiamente. Rino è stato un maestro nel trasmettere alla squadra il suo stile e la sua anima da combattente. Si vede che il messaggio è stato percepito. Forse ci voleva uno scossone, o una situazione di assoluta emergenza, per tirare fuori il carattere di alcuni che ancora non era emerso nelle primissime giornate di campionato. Paradossalmente, la raffica di assenze è servita per fortificare il carattere, consolidare la capacità di soffrire e tenere mentalmente in difesa. In più, se posso aggiungere, mi sembra una squadra viva fisicamente parlando, che corre e scatta, quindi sta anche bene a livello atletico. Mi sembra un lavoro perfetto di Gattuso e il suo staff”.