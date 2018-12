Raimondi a MN: "Ibra-Milan, tutto già deciso. Lo svedese aspetta solo l'ok dei Galaxy"

Protagonista di una chiacchierata esclusiva avuta con la redazione di MilanNews.it, il collega di Sport Mediaset Claudio Raimondi ha affrontato così la tematica Ibrahimovic-Milan: “Per Zlatan è tutto fatto dal punto di vista contrattuale. L’accordo tra svedese e Milan è sulla base di sei mesi, ora inizia il gioco delle parti tra l’attaccante ed i Los Angeles Galaxy. Ibra aspetta che il team americano, tra i virgolette, gli dica che non c’è più spazio per lui nella prossima stagione, che non potranno permettersi un simile trattamento economico da star. Non appena ci sarà questo confronto, Zlatan verrà accontentato senza passare da traditore agli occhi dei tifosi dei Galaxy, facendo filtrare il concetto che sia stato il club a dargli il via libera per lo sbarco a Milano”.