Real Madrid, Ceballos sul suo futuro: "Non voglio essere venduto"

Dani Ceballos, centrocampista del Real Madrid accostato nei giorni scorsi anche al Milan, ha parlato così a Onda Cero del suo futuro: "Non voglio essere venduto - riporta goal.com -. Ciò che verrà dopo, immaginatelo. Voglio sfruttare ciò che ho e sentirmi importante dove sono. Il prossimo anno sarà il mio anno migliore. Gioco per divertimento e voglio davvero dimostrare quanto valgo. Non è stata la mia migliore stagione quest'anno ma sono stato contento di essere riuscito a far andare bene le cose".