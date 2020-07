Rebic: "Jovic è da Milan? Non posso dirlo, non ha ancora firmato. Ma è forte"

Nel corso dell'intervista concessa a SportWeek, Ante Rebic, tra le altre cose, ha parlato anche di Niko Jovic, suo comapgano di squadra ai tempi dell'Eintracht e più volte accostato ai rossoneri nell'ultimo periodo: "Se è da Milan? Non posso dirlo, non ha ancora firmato. Ma non è per caso se è andato al Real Madrid. Le cose non gli sono andate bene perché ha avuto troppi infortuni, non so poi cosa sia successo nella sua testa e adesso lì hanno un’immagine di lui che non è quella reale. Jovic deve concentrarsi solo sul calcio, perché è forte davvero".