Refiloe Jane e il messaggio per Gazidis: "Siamo con lei, sappiamo che è un guerriero"

Nel corso della sua intervista a Milan TV per celebrare il suo rinnovo col Milan Femminile, la centrocampista sudafricana Refiloe Jane ha voluto mandare un messaggio di buona guarigione ad Ivan Gazidis, AD rossonero a cui qualche giorno fa è stato diagnosticato un carcinoma alla gola: “Buongiorno mister Gazidis, le auguro il meglio per una pronta guarigione. Sappiamo che è un guerriero e tornerà più forte di prima. Siamo con lei in questo momento e preghiamo per lei e per la sua vita. Stia bene e tenga duro”.