Reina a MTV: "Abbiamo una rosa importante, possiamo raggiungere la Champions. Parma? Sta facendo molto bene"

Pepe Reina ha rilasciato un’intervista a Milan Tv.

Sulla partita contro il Dudelange: “Siamo contenti per il risultato, non tanto per come è arrivato. Potevamo e dovevamo fare meglio sicuramente ma l’Europa è questa. Nessuna partita è facile. Serve imparare, avere la mentalità più umile in futuro per non ripetere questi errori”

Sulla squadra: “Questo è il Milan. Una squadra che deve competere prima di tutto con chiunque o con qualunque giocatore. Siamo una rosa importante, abbiamo giocatori di spessori. È vero che ci sono alcuni infortunati ma abbiamo una rosa competitiva che deve fare bene anche senza qualche giocatore”

Sull’essere uomo-squadra: “Si deve chiedere a chi mi dice che lo sono. Magari aiuto gli altri con la mia esperienza e personalità. Ho girato un po’ di paesi e squadre, posso dare una mano ai più giovani. La mia mentalità è di essere positivo e di essere sempre al massimo. Siamo un gruppo in crescita. Stiamo facendo cose importanti ma dobbiamo arrivare all’obiettivo Champions. Abbiamo una rosa per puntarla, dobbiamo crederci ma dobbiamo migliorarci e crescere”

Sul Parma: “Il Parma sta facendo benissimo, magari la gente non si aspettava che una neopromossa giocasse con quella spensieratezza. Ha giocatori importanti, sta facendo bene. Ho grande rispetto”

Sulla stagione: “Sono molto felice anche se gioco meno rispetto agli anni scorsi. Sapevo che poteva succedere perché davanti a me c’è un grandissimo portiere come Gigio. Tutti lo stiamo aiutando per diventare ancora più forte. In ambito familiare, mi trovo molto bene”

Su Donnarumma e la parata contro la Lazio: “E’ molto esplosivo. La sua esplosività e la sua altezza gli permettono di arrivare su alcuni palloni che noi altri portieri non possiamo raggiungere. È una cosa da sfruttare perché gli riesce molto bene”

Sul giocare in Europa con il Milan: “Il sette sulla maglia viene rispettato. Il Milan è storico, quando giochi in Europa con questa maglia vuoi andare fino alla fine. Il nostro obiettivo è fare bene nelle Coppe, arrivare fino alla fine”.

Ancora sulla squadra: “A volte si parla poco di tutto quello che sta intorno ai calciatori, dello staff del Mister. Io vorrei ringraziarli, fargli un applauso perché ci rendono la vita più facile”

Sulla rovesciata in allenamento e sull’abilità dei portieri con i piedi: “Oggi è un obbligo, più completo sei più facile sono le cose. Oggi, per come sono le regole e la filosofia attuale del calcio, il portiere è un giocatore in più”

Sul figlio e sulla famiglia a Milano: “Per noi è una fortuna e una felicità enorme avere l’opportunità di vedere crescere i nostri bambini, in particolare Luca si allena al Vismara. Per noi genitori, l’obiettivo è far crescere i bambini con valori umani e sportivi importanti”.