Reina a MTV: "Stiamo crescendo, prestazione di livello contro il Benfica"

Dopo il match contro il Benfica, Pepe Reina ha rilasciato queste parole ai microfoni di Milan TV: "Stiamo crescendo, cerchiamo di assorbire le idee del Mister e proviamo a metterle in pratica in ogni partita. Oggi abbiamo fatto una prestazione di livello, peccato solo per il risultato, ma l'importante è come abbiamo giocato. Per ognuno di noi è importante mettere benzina nelle gambe in questo momento, prendere il ritmo per crescere, guadagnare fiducia e giocare come ci chiede di fare il Mister. A me piace giocare fuori dai pali e avere una difesa alta che fa molto pressing. Abbiamo abbastanza chiaro come il Mister pensa di giocare. Dovremo sicuramente aggiustare qualcosa ma è normale".