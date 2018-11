Reina a Sky: "Contro la Juve senza paura. Con Gigio rapporto sano"

Nel dopo-gara di Betis-Milan, Pepe Reina si è fermato ai microfoni di Sky Sport: "Quando vieni fuori nei momenti di difficoltà e stanchezza ne esci più forte. Speriamo di dare continuità e trovare sempre questo equilibrio. La Juve si affronta con qualità e rispetto, siamo consapevoli di affrontare una grande squadra. Non abbiamo paura, giochiamo con la spinta di San Siro e dobbiamo mettercela tutta per cercare i tre punti. Il rapporto tra noi portieri è sano e divertente. Ce la mettiamo tutta per salire di livello. In questo il mio lavoro è far migliorare Gigio rispetto all’anno scorso".