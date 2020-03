Reina e il futuro all’Aston Villa: "Non so più quando, né come finirà"

Nel corso dell’intervista concessa al Corriere dello Sport, Pepe Reina ha parlato del suo futuro. Il portiere si trova attualmente all’Aston Villa, ma il suo cartellino è ancora di proprietà del Milan: "Voglia di giocare? No, non ne ho affatto. Seguo l’evolversi della situazione, mi informo, vediamo. Sono in prestito fino a maggio. Ma quale maggio, forse giugno, luglio, agosto... ero venuto a Birmingham perché avevo bisogno di giocare ogni fine settimana, volevo sentirmi di nuovo protagonista e la sfida che mi aveva proposto l’Aston Villa era l’ideale. Adesso non so più quando, né come finirà. Da queste parti la situazione si è aggravata negli ultimi cinque, sei giorni".