Reina: "Voglio essere sempre positivo e al massimo. Con la mia esperienza e personalità posso dare una mano ai più giovani"

Pepe Reina, in un'intervista esclusiva a Milan Tv, ha parlato così del suo ruolo nello spogliatoio milanista: “Si deve chiedere a chi mi dice che lo sono. Magari aiuto gli altri con la mia esperienza e personalità. Ho girato un po’ di paesi e squadre, posso dare una mano ai più giovani. La mia mentalità è di essere positivo e di essere sempre al massimo. Siamo un gruppo in crescita. Stiamo facendo cose importanti ma dobbiamo arrivare all’obiettivo Champions. Abbiamo una rosa per puntarla, dobbiamo crederci ma dobbiamo migliorarci e crescere”