Renzi: "Salvini spiega il calcio a Gattuso? Questa è arroganza"

Dalle pagine de La Gazzetta dello Sport, Matteo Renzi, fra le altre cose, ha criticato apertamente Salvini per le parole rivolte a Gattuso nel dopo-partita di Lazio-Milan: "Salvini ha sbagliato. I politici sono cittadini come gli altri, è giusto che facciano il tifo, per carità. Come fa lui per il Milan, io per la Fiorentina. Ma pensare di spiegare a un mister come fare la formazione è un atto di arroganza inaccettabile. Spiegare il calcio a Gattuso, poi, dimostra che Salvini si è montato la testa".