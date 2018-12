Repice a MN: "Ibrahimovic? Testa alla sanzione UEFA, poi si valuterà il mercato"

Francesco Repice è stato protagonista di un'intervista esclusiva ai microfoni di MilanNews.it. Questo un particolare passaggio sul prossimo mercato di gennaio, monopolizzato dall'idea Ibrahimovic.

Nelle ultime ore sembra che si registri una frenata nell'affare Ibrahimovic. Giusto insistere con lo svedese o meglio virare su altri nomi?

"Prima di tutto ora bisogna fare i conti con la UEFA. Io auguro al Milan tutte le fortune, ma non penso che la UEFA sia così benevola nei confronti del club rossonero. Già mi sembra che siano stati abbastanza comprensivi con tutto quello che è successo. Per cui, più che pensare al mercato, ora mi concentrerei su quelli che ho a disposizione. Anche perchè, puoi avere tutti i soldi che vuoi - ammesso che il Milan li abbia - ma la UEFA non te li fa spendere come vuoi".