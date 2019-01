Riccio e i miglioramenti difensivi: "Prendevamo gol evitabili e casuali, cresciuti col lavoro"

Nella lunga intervista esclusiva concessa a Milan TV, il vice allenatore rossonero Luigi Riccio ha parlato così della grande crescita difensiva della squadra: "Noi staff ci crediamo e facciamo lavorare tutta la squadra nella fase di non possesso. Ad inizio stagione subivamo gol ad inizio gara, molti erano evitabili ed alcuni completamente casuali. Ora ci sta andando bene anche se non sempre è tutto perfetto, possiamo sempre comportarci in maniera migliore. Abbiamo ampi margini di crescita e dobbiamo lavorarci sù, non dobbiamo mollare nulla perché la difesa va allenata ogni settimana".