RMC SPORT - Antinelli a MN: “Cutrone è l’attaccante italiano con più cattiveria sotto porta. Su Gigio…”

Intervenuto a RMC Sport durante la trasmissione “Milan News”, Alessandro Antinelli, giornalista della Rai, ha parlato così di Gigio Donnarumma e della Nazionale italiana: “Sul gol non si può dire nulla, non lo avrebbe preso chiunque. Sulla punizione successiva, forse poteva stare più attento. Gigio ha fatto comunque una buona partita, nella ripresa non l’ha aiutato la difesa. Nazionale? Ieri l’Italia non ha vinto ma ha giocato a calcio, cosa che non era successo con Portogallo e Polonia. Il problema è che non facciamo gol. Io sono convinto che se ci fosse stato Cutrone avrebbe giocato perché al momento è l’attaccante italiano che ha più cattiveria sotto porta. Bisogna capire il progetto di Mancini. In queste convocazioni avrei dato un’altra chance a Belotti. A sinistra darei più spazio a Emerson Palmieri”.