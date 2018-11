RMC SPORT - Antonelli: "Ibra e Higuain possono giocare insieme. Cutrone è un predestinato"

Stefano Antonelli, ex direttore sportivo, a RMC Sport Live Show ha parlato così del mercato del Milan: "Vedremo la sentenza della Uefa, poi si potrà parlare. Leonardo è scaltro, sa come muoversi, magari qualche prestito a centrocampo, visti gli infortuni. S ifa il nome di Rodrigo Caio in difesa, poi magari un centrocampista. Ibra? Dove va, vince. Ibra-Higuain possono giocare insieme. Cutrone importantissimo, classe 98, che se gioca due gare in meno non ha problemi, perché è un predestinato".