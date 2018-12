RMC SPORT - Bellinazzo a MN: "Sponsorizzazioni? Gazidis può fare poco se il Milan non torna in Champions"

Marco Bellinazzo, giornalista de Il Sole 24 Ore, è intervenuto alla trasmissione “Milan News” su RMC Sport e ha commentato così la questione sponsorizzazioni dopo l'arrivo di Gazidis: ""Il Milan ha sempre avuto sponsor importanti negli anni scorsi. Credo che anche Gazidis possa fare poco se il Milan non tornerà presto in Champions. Il Milan deve aumentare anche gli introiti da stadio, ha tanti spettatori, ma se questo non lo traduci in ricavi è un problema".