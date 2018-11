RMC SPORT - Bergonzi: "Milan-Juventus, Benatia andava espulso"

L'ex arbitro Mauro Bergonzi è intervenuto su RMC Sport, nel corso della trasmissione Maracanà. Queste le parole dell'ex direttore di gara sul calcio di rigore assegnato ieri sera al Milan per il fallo di mano di Benatia, poi non ammonito: "Se in area, un difensore colpisce volontariamente la palla con la mano il cartellino giallo è il minimo sindacabile: Benatia andava espulso. L'arbitro avrà prestato attenzione all'aspetto tecnico e non a quello disciplinare. Ma il rosso andava estratto, all'arbitro sarebbe bastato anche mostrare il cartellino giallo per mandarlo fuori".