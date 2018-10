RMC SPORT - Bertuzzi su Paquetá: "Rischio flop come Gabigol? No, Lucas polifunzionale. Se fatica cambia ruolo"

Fabrizio Bertuzzi, osservatore, in diretta nel 'Live Show' di RMC Sport ha parlato di Lucas Paqueta:

Rischia di fare la stessa fine di Gabigol?

"No Paqueta è un polifunzionale. È un tipo di giocatore che se non riesce ad esprimersi in un ruolo trova un'altra collocazione. Gabigol se non segna invece va in difficoltà".