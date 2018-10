RMC SPORT - Bezzi: "Il Milan è la squadra più attrezzata per arrivare al 4° posto. Non è giusto mettere sempre in discussione Gattuso"

Gianni Bezzi, giornalista della Rai, è intervenuto a RMC Sport e sulla corsa al quarto posto ha spiegato: "La lotta per la Champions? Lazio e Roma hanno troppi alti e bassi. Il Milan credo sia la squadra più attrezzata per arrivare al 4° posto. Più che gli allenatori, la differenza la fanno i giocatori. Non mi sembra giusto che Gattuso venga sempre messo sotto pressione quando il Milan non fa risultato. Non è corretto. I tecnici devono lavorare con più tranquillità".