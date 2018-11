RMC SPORT - Bianchi: "Complimenti a Gattuso. Lavoro incredibile"

Nel corso del secondo tempo di Betis Siviglia-Milan, a RMC Sport Live Show, è intervenuto l'ex rossonero Walter Bianchi che ha parlato della stagione di Gattuso: "La cosa migliore del Milan in questo momento è proprio Gattuso, insieme ovviamente all'arrivo di Leonardo e Maldini. Il mister ha preso la squadra nel momento più basso del Milan degli ultimi cinque o sei anni e Gattuso sta ricostruendo la squadra dando ai giocatori il senso di appartenenza che è sempre stato un valore importante in questa squadra. Io faccio grandi complimenti a Gattuso perché sta facendo cose molto importanti tanto che il Milan è quarto in classifica. Ha dell'incredibile quello che sta facendo Gattuso".

Quanto hanno fatto male le illazioni su altri allenatori?

"Gattuso è uno grintoso e non si spaventa mai ma queste voci non fanno mai bene ad un allenatore. Lui però è stato bravissimo e la squadra è tutta con lui. Stasera invece il Milan non lo vedo tanto bene contro il Betis anche perché ci sono tanti indisponibili di valore. Stasera è più un Milan sperimentale".

Biglia dovrà stare fuori quattro mesi, Gattuso dovrà ridisegnare il centrocampo?

"Sì e non sarà facile. E' un peccato vedere Montolivo e Bertolacci in panchina e per sostituire Biglia si potrebbe ricorrere anche a giocatori di qualità proprio come Montolivo che per caratteristiche si avvicina a Biglia. Bakayoko? Ancora non convince anche se resta un giocatore interessante. Ha grandi qualità atletiche ma non ha certo una tecnica raffinata e in mezzo al campo fatica. Il Milan dovrebbe prendere Modric e soffiarlo all'Inter. Sarebbe il giocatore ideale in questa situazione".