Intervenuto a RMC Sport, Angelo Bonfrisco, ex arbitro, ha commentato così la decisione di ieri di Mazzoleni di non dare il secondo giallo a Benatia in occasione del rigore per il Milan: "Benatia andava quantomeno ammonito. Chiamata VAR da allenatori e capitani? Non serve, c'è già la tecnologia. Non lo trovo utile".