RMC SPORT - Bordon su Donnarumma: "L'esperienza si fa anche sbagliando"

Ivano Bordon, ex portiere dell'Inter, è intervenuto a RMC Sport Live Show e su Gigio Donnarumma ha dichiarato: "E' molto giovane ma ha già disputato tante gare in Serie A e l'esperienza si fa anche sbagliando. Ha iniziato alla grande la sua carriera poi ha avuto un periodo anche extra campo un po' difficile e può averne sofferto. Per me però Donnarumma è un giovane su cui la Nazionale deve puntare molto".