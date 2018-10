RMC SPORT - Bucciantini: "Il Milan gioca meglio dell'Inter"

Marco Bucciantini, giornalista e opinionista di RMC Sport, all'interno del Live Show ha parlato così: "Ci vogliono tanti soldi per essere competitivi e Milan e Inter devono esserlo. E' difficile fare certe cose senza questi proprietari ma il tifo, la fede calcistica resta sempre. Credo che per entrambi i tifosi già sapere chi è che ci mette i soldi in Milan e Inter ha reso un po' di entusiasmo e attaccamento ai tifosi. Elliot e Suning hanno comprato montagne di debiti e speriamo che qualora dovessero vendere possano mettere sul mercato un marchio, una società sana. Fair Play finanziario? Le Leghe si devono dare delle regole. In Italia è difficile proporre le regole perché veniamo da un'estate in cui si è frantumato lo stato di diritto. Le comunità crescono dentro lo stato di diritto e oggi è difficile per l'Italia farsi portabandiera in Europa per qualcosa. Fair Play finanziario è stato scritto male e applicato anche peggio. Nemmeno i dirigenti del Milan avevano capito cos'è, tanto che si aspettavano di non giocare in Europe e invece sono lì".

Chi lo vince il derby?

"Sarà una bella partita perché ci arrivano in un bel momento. L'Inter è più forte ma il Milan gioca meglio. Chi vince il derby esce fortissimo per il proseguo della stagione. Se vince Spalletti arriva secondo ma il Milan di Gattuso è una delle squadre che funziona meglio in campo".