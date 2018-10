RMC SPORT - Carrera: "Conte pronto per una panchina in corsa"

L'ex allenatore dello Spartak Mosca, Massimo Carrera, è intervenuto su RMC Sport nel corso della trasmissione Maracanà e su Antonio Conte ha dichiarato: "Ci siamo sentiti una settimana fa. Ora lui è a Londra. È in grado di prendere una squadra in corsa, può rivoluzionare una squadra in ventiquattro ore. Ha tutte le caratteristiche per farlo, poi starebbe a lui decidere. Se qualcuno lo prendesse, sicuramene non se ne pentirebbe".