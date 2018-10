RMC SPORT - Cerruti: "Gattuso deve sistemare la difesa, non basta un grande attacco. Rosa incompleta"

Alberto Cerruti, giornalista e opinionista, a RMC Sport Live Show ha parlato di tanti temi rossoneri in serata.

Domani Milan-Genoa, che gara ti aspetti?

"Il Milan non può snobbare la gara. Vincere e arrivare al quarto posto non sarebbe comunque abbastanza perché il Milan non può sbagliare mai e Gattuso sarà sempre sotto i riflettori. Adesso il Milan deve sistemare la difesa, non basta un grande attacco e serve più equilibrio".

Innegabile la crescita di Biglia. Si sta avvicinando ad un livello accettabile?

"Non basta un livello accettabile per giocare nel Milan. Questa squadra ha bisogno di qualcosa di diverso da Biglia che gioca troppo in orizzontale. I problemi del Milan nascono anche da lì, mi chiedo come mai è stato escluso Montolivo che può essere un'alternativa. Non sono d'accordo con Leonardo, il Milan non ha riserve all'altezza".