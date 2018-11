RMC SPORT - Ciaschini a MN: "Al Milan serve qualità a centrocampo. Ibra? Lo riprenderei"

Giorgio Ciaschini, storico ex collaboratore tecnico di Carlo Ancelotti, ha parlato ai microfoni di RMC Sport, nel corso della trasmissione MilanNews:

Sul Milan: "Io il Milan lo vedo sempre bene, per una questione affettiva. C'è in panchina una stagione straordinaria che conosco e due persone straordinarie in dirigenza come Leonardo e Maldini. E' un Milan che rinforzato adeguatamente con un paio di giocatori può arrivare nelle prime quattro".

Su chi potrebbe fare al caso del Milan: "Non mi azzardo a fare nomi. Indubbiamente a centrocampo prenderei un giocatore di qualità. Il Chelsea in mezzo al campo ha qualche giocatore importante che non sta giocando. Poi prenderei anche un giocatore di esperienza in difesa. Il Milan deve andare in campo non solo facendo la propria gara in rimessa, ma imponendo il proprio gioco e facendo qualcosa in più".

"Lo riprenderei, perchè a livello di qualità non si discute. Va appurato come stia dal punto di vista fisico. E' un trascinatore, con Higuain potrebbe stare bene".