RMC SPORT - Crudeli: "Gattuso non sa più che fare, la scoietà deve intervenire"

Tiziano Crudeli, noto giornalista e grande tifoso milanista, ha dichiarato ai microfoni di RMC Sport: "Sampdoria e Genoa sono due gare decisive per il Milan. Gattuso non sa più che fare, non riesce a gestire la squadra. La società deve intervenire. Sono un suo estimatore, ma il Milan non ha organizzazione di gioco: è in condizioni pietose".