RMC SPORT - Daino: "Nessuno fa la differenza a parte Higuain e Suso"

Daniele Daino, ex giocatore del Milan, ha parlato ai microfoni di RMC Sport dei problemi in casa rossonera: "Oltre a Higuain e Suso nessuno fa la differenza. Lo spagnolo è l'unico che riesce a saltare l'uomo e in mezzo al campo c'è poca qualità. Biglia la ha ma gioca sempre in orizzontale mentre Higuain ha bisogno di verticalizzazioni", ha spiegato l'ex difensore rossonero.