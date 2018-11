RMC SPORT - De Marco: "Rosso a Neutynck? Decisione discutibile, il VAR poteva intervenire per far revocare l'espulsione"

Ai microfoni di RMC Sport, l'ex arbitro Andrea De Marco è tornato sui controversi episodi della giornata di Serie A appena trascorsa, tra cui il rosso a Neutynck durante Udinese-Milan: "Anche qui il VAR poteva intervenire per far revocare l'espulsione, effettivamente per mandare anticipatamente negli spogliatoi un calciatore mi sembra serva qualcosa in più: è vero che il contatto era da dietro, ma non c'è stata cattiveria da parte del difendente né tantomeno si trattava di un fallo da ultimo uomo. Decisione, anche qui, discutibile...”