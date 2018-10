RMC SPORT - Di Gennaro: "Gattuso in difficoltà, ma servono problematiche forti per cambiarlo"

Antonio Di Gennaro, ex giocatore oggi opinionista, a RMC Sport Live Show ha parlato delle sfide del weekend in Serie A. Questo il pensiero sul Milan di Gattuso: "E’ un momento di grande difficoltà, di gioco, di risultati. Sembrava che stesse inculcando la sua mentalità. Suso e Calhanoglu sembravano tornati ai propri livelli. Rischia, ma anche lui lo ha rimarcato in conferenza stampa. I nomi si possono fare, ci si può divertire. Cambiare? Bisogna capire se lo segue la squadra. Ci devono essere problematiche forti. L’obiettivo è lottare per la Champions, si deve vedere. Conte si è liberato dal Chelsea ma ci sono altre panchine prestigiose libere per lui".