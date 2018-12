RMC SPORT - Di Gennaro: "Il Milan dovrà fare come ha fatto l'Inter"

Antonio Di Gennaro, ex giocatore oggi opinionista, ha parlato ai microfoni di RMC Sport: "L’Inter? Ci voleva questa vittoria in un momento delicato con l'Inter che ha giocato anche una buona partita contro un'Udinese molto abbottonata. Il gol è arrivato dopo una valutazione del VAR corretta. Icardi è un giocatore imprescindibile e l'Inter voleva la vittoria in un momento particolare. Il Milan? Al di là dell'eliminazione dall'Europa League questo situazione è anche peggiore. Adesso l'obiettivo di arrivare quarto in Champions League è fondamentale proprio per un aspetto economico. Dovranno fare come ha fatto l'Inter che nel giro di un paio di anni potrà confrontarsi con la Juventus. Elliott deve ripianare e lo farà anche tramite alcune cessioni eccellenti credo. Il cammino del Milan in Europa League è stato sempre a rincorrere e come dice Gattuso la squadra non è matura. Quest'anno però per arrivare in Champions League bisogna essere forti".