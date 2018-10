RMC SPORT - Di Gennaro su Gattuso: "Lo spogliatoio è tutto con lui e il Milan è una squadra compatta"

Antonio Di Gennaro, ex giocatore oggi opinionista, ha parlato così di Rino Gattuso a RMC Sport Live Show: “Gli allenatori delle grandi squadre sono sempre in bilico ma lo spogliatoio è tutto con lui e il Milan è una squadra compatta. Se i rossoneri dovessero vincere contro il Genoa avrebbero 18 punti in campionato e una classifica che ci sta anche per la corsa Champions. Dal punto di vista del gioco si è visto qualcosa in più con Cutrone dal primo minuto”.