RMC SPORT - Durante: "Paquetà? Piano altrimenti si brucia come Gabigol"

L’agente Fifa Sabatino Durante è intervenuto nel Live Show di RMC Sport per parlare di questa sessione invernale: "E’ partito bene, credo che i fuochi d’artificio siano stati fatti e non credo che ci saranno in seguito. Di solito funziona così il mercato di gennaio. Juve, Inter e Napoli trattano per giugno? Sì se fanno giocatori sudamericani, portare oggi un sudamericano in questo periodo è sempre un rischio. Spero che Paquetà faccia lo stesso effetto di Pato al Milan. Serve farlo abituare, come fece Pato, per poi averlo in pieno nel prossimo anno. Paquetà è un talento ma di difficile collocazione tattica, così come Gerson, che ha talento ma non trova un ruolo. Sono giocatori diversi, Paquetà ha la possibilità di esprimersi dietro la prima punta, oppure in un 4-2-3-1. Ma Gattuso cambierà per lui il modo di giocare? Vedete cosa è successo con Gabigol, arrivato all’Inter a 20 anni con un palmares migliore di Paquetà e abbiamo visto cosa ha fatto. Paquetà ha giocato solo 20 minuti in Nazionale A. Ci andrei con i piedi di piombo, ha talento ma pensare che sia Kakà non è giusto. Va fatto giocare, ma non gli si può mettere addosso il peso di dimostrare qualcosa sin da subito. Lo dice la sua storia. Sarebbe un miracolo se facesse subito la differenza qui, in un campionato italiano dove c’è poca corsa e possesso palla. Andiamoci piano, altrimenti questo ragazzo fallirà come ha fatto Gabigol, accolto come il nuovo Ronaldo e fatto giocare in un ruolo non suo, ossia da attaccante esterno. La differenza la farà la testa e lui ha l’umiltà giusta".