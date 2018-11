RMC SPORT - Empoli, Iachini: "Forse era meglio affrontare Juve o Milan"

Beppe Iachini ha esordito all'insegna della vittoria ad Empoli, con gli azzurri che sono tornati ai tre punti contro un'Udinese pericolante, adesso raggiunta in classifica dalla compagine toscana. Nelle dichiarazioni del post-partita raccolte da RMC Sport, l'allenatore di casa ha così parlato a proposito della tensione in eccesso nelle teste dei suoi giocatori: "C'era grande tensione in vista di questa partita, abbiamo giocato col freno a mano. Oggi paradossalmente sarebbe stato meglio affrontare la Juve o il Milan, perché non avremmo avuto niente da perdere. Ci conosceremo e lavoreremo tutti insieme per farci trovare pronti alla ripresa del campionato. In cinque giorni non si fa l'America, ci servirà del tempo".