RMC SPORT - Eranio: "Higuain più completo, lo preferisco a Icardi"

Stefano Eranio, grande ex giocatore del Milan, a RMC Sport Live Show: "Mai come quest'anno ci sarà equilibrio tra MIlan e Inter. Sarà un derby spettacolare perché si affronteranno due squadre con identità di gioco ben definite. L'Inter giocherà sempre alla solita maniera, ma anche lo stesso Milan".

Icardi contro Higuain, tu chi preferisci?

"Sono entrambi una fortuna per gli allenatori perché sono attaccanti capaci di risolvere spesso le partite. Per come vedo io il calcio Higuain è forse più completo e in campo è una specie di regista avanzato. Icardi invece è un attaccante che ha bisogno del gioco della squadra, è più finalizzatore che costruttore. Io quindi preferisco Higuain".

Cosa rende unico il derby di Milano?

"Quando giocavo io nel derby ci si giocava anche il campionato. La pressione stava anche in quell'aspetto oltre che giocare davanti a 85 mila spettatori. L'unicità del derby di Milano era quella, ora purtroppo il campionato è stato ammazzato troppo presto dalla Juve".