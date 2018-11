RMC SPORT - Ganz a MN: "Ibra sì tutta la vita, per i grandi obiettivi servono questi giocatori. Lo spogliatoio? Nel 98/99 eravamo cinque attaccanti"

Maurizio Ganz è intervenuto a RMC Sport durante "Milan News" per parlare della situazione in casa rossonera, concentrandosi anche sul mercato.

Su Ibrahimovic: "Ibra sì tutta la vita, ci sono dei paletti e il Milan deve stare attento, ma sì tutta la vita".

Sull'impatto nello spogliatoio di Zlatan: "Quando si riesce a prendere un top player è bene prenderlo, anche se ha 37 anni, galvanizza lo spogliatoio. Se il Milan acquista Ibra ne trae giovamento tutta la squadra. Cutrone sarà l'uomo del futuro, però è chiaro che per vincere e qualificarsi in Champions le squadre devono comprare giocatori come Ibra, per questo dico sì tutta la vita".

Su Lazio-Milan: "A me è piaciuto moltissimo il Milan a Roma, grande compattezza, ha dimostrato per l'ennesima volta di poter lottare per la Champions League. La partita è stata molto equilibrata, prendere il gol al 94' ha bruciato ma anche la Lazio ha fatto una buona gara. Avendo avuto la rosa completa il Milan avrebbe portato a casa la vittoria".

Su Halilovic e il Dudelange: "Bisogna stare attenti, concentrati, l'obiettivo è portare a casa i tre punti e ancora non basteranno per la qualificazione. Halilovic ha giocato solo tre minuti fin qui, è una grande chance, dovrà giocare bene per dimostrare di essere un calciatore da Milan, non solo adesso ma anche per il futuro".

Sul modulo con Ibrahimovic: "Cutrone ha dimostrato di meritare il posto da titolare ma ci vogliono giocatori forti per puntare a qualcosa di importante. Con Ibra credo giocheranno a due punte con lui e Higuain, questo è sicuro. Nel 98/99 c'erano cinque punte per due posti, io, Weah, Bierhoff, Boban, Leonardo più Guly e abbiamo vinto il campionato. Non possiamo accontentarci di avere due forti e basta, serve un reparto d'attacco di minimo quattro giocatori".

Su Leonardo: "Ha svolto svariati ruoli, ha grande esperienza, ha grande conoscenza, soprattutto dei giocatori brasiliani. Kakà, Silva e Pato li ha portati lui, ha grande competenza. Bisogna avere pazienza, è arrivato in un momento non facile. Sia lui che Paolo stanno costruendo qualcosa di nuovo ed importante. Per questo dico che il Milan non deve avere solo 1/2 top player davanti, ne servono quattro".