RMC SPORT - Giovanni Galli: "Donnarumma? Titolare della Nazionale per i prossimi 15 anni, non cerchiamo storie"

Giovanni Galli, ex Milan, è intervenuto durante il Live Show di RMC Sport per parlare di un protagonista del prossimo derby della Madonnina. Queste le sue parole su Donnarumma: "E’ già un ottimo talento, deve continuare a lavorare così. Ha 19 anni, ha fatto già 100 partite in A e diverse in Nazionale maggiore. Ci sono state aspettative legate al suo contratto. Continuerà a sbagliare, ma deve essere lasciato crescere. Ha il diritto e dovere di sbagliare. Credo che sarà il portiere della Nazionale per i prossimi 15 anni. Va criticato solo perché ha sbagliato, non andiamo a cercare altre storie".