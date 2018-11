RMC SPORT - Graziani: "Cutrone tra i migliori azzurri. Ibra? Fossi il Milan lo prenderei subito"

Ciccio Graziani, ex attaccante anche della Nazionale, a RMC Sport Live Show.

Cutrone in Under 21 non ha giocato molto bene?

"Quando vai in Nazionale ti alleni pochi giorni con compagni con cui non giochi durante la stagione. Ci vuole un pizzico di pazienza per far sì che questi ragazzi si possano conoscere meglio. Cutrone è uno degli attaccanti migliori che abbiamo".

Ibrahimovic?

"Fossi il Milan lo prenderei perché ai rossoneri manca comunque un altro attaccante per portare avanti tre competizioni".