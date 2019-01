RMC SPORT - Ielpo a MN: "Temo Piatek venga pagato troppo, ma è difficile trovare campioni. Offside Cutrone? Errore clamoroso"

Mario Ielpo, ex portiere del Milan ed attuale opinionista rossonero, è intervenuto nel corso di MilanNews sulle frequenze di RMC SPORT: “La partita ieri l’hanno vista tutti, sono rimasto a bocca storta per l’arbitraggio mentre ho apprezzato la prestazione globale della squadra, anche se poi culminata con un esito troppo scontato. Parlando di Banti e del suo staff, non mi hanno convinto. Il guardalinee che ha chiamato l’offside di Cutrone poi li ha lasciati andare tutti, anche se chilometrici, questi sono errori clamorosi".

Situazione Higuaín? "A volta la realtà è più verosimile dell’inverosimile. Da fuori ieri se ne è dette di ogni. Credere ad un problema fisico dopo tutto il caos Chelsea era difficile, ma la realtà era quella. In entrata però, temo che il Milan rischi di pagare troppo Piatek come poteva succedere con Belotti quando fece l’exploit due anni fa. Capisco anche che trovare uno forte a gennaio è difficilissimo, dovrà essere veramente bravo Leonardo a metterci una toppa. Anche se l’ultimo Higuain è ingombrante, a differenza di Cutrone che è encomiabile. Poi manca un centrocampista".

Paquetá? "Ho visto un buon giocatore. Non mi ha ancora dato lampi da fuoriclasse, spero arriveranno più tardi. Mi sembra maturo già per l’Europa, speriamo possa fare la differenza".