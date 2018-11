RMC SPORT - Jacobelli a MN: "La sconfitta contro lo United può essere salutare per la Juventus. Su Bonucci..."

Durante la trasmissione “Milan News” su RMC Sport, Xavier Jacobelli, direttore di Tuttosport, ha parlato così del momento della Juventus in vista della sfida contro il Milan: "Credo posso essere una sconfitta salutare quella di ieri dei bianconeri contro lo United. Dopo un grande inizio di stagione, la Juventus può tornare con i piedi per terra. Ieri ha sbagliato troppi gol e alla fine ha pagato gli errori del portiere, soprattutto in occasione del 2-1. La Juventus deve riflettere sugli errori che ha commesso. La gara contro il Milan arriva nel momento giusto per i bianconeri. Bonucci? Si è parlato tanto del suo passaggio al Milan, dove è diventato anche capitano. La scorsa stagione del Milan, per me, è stata positiva, così come è stato positivo il lavoro di Gattuso che con le ultime tre vittorie di fila si è preso una bella rivincita su quello che lo criticavano. Bonucci ha colto l'occasione di poter tornare alla Juventus, dove conosce bene i meccanismi difensivi e grazie a questo ha iniziato bene questa stagione".