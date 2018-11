RMC SPORT - Laudisa a MN: "Ibra ha aperto al ritorno in rossonero. Sensi? Il Milan ci sta lavorando, ma il Sassuolo non vuole cederlo a gennaio"

In merito al mercato del Milan, Carlo Laudisa, giornalista della Gazzetta dello Sport, ha rilasciato queste parole ai microfoni di RMC Sport durante la trasmissione “Milan News”:

Su André Silva: "Il riscatto del Siviglia era prevedibile".

Su Ibrahimovic: "Alla fine lui decide sempre lui e lui ha deciso di aprire le porte al Milan".

Sul mercato di gennaio: "Il Milan farà un acquisto per reparto, poi chiaramente tutto dipenderà anche dalla sentenza UEFA. Leonardo e Maldini sono molto attivi".

Su Sensi: "E' uno dei nomi su cui il Milan sta lavorando per il centrocampo. Anche l'Inter lo vorrebbe, ma la prossima estate, mentre i rossonero lo vorrebbero subito. Il problema di portarlo subito in rossonero non è di natura economica, ma dipende dal fatto che il Sassuolo non vuole cederlo. Marotta non si è ancora insidiato all'Inter, ma lui ha un ottimo rapporto con Carnevali e quindi potrebbe essere un vantaggio per i nerazzurri".

Sulla difesa: "Non credo che ci sia l'esigenza di prendere un titolare, quindi non credo che alcuni nomi che sono usciti possano diventare realtà".