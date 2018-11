RMC SPORT - Laudisa a MN: "Milan, a gennaio un acquisto per reparto. Difesa? Non credo che ci sia l'esigenza di prendere un titolare"

Carlo Laudisa, giornalista della Gazzetta dello Sport, è intervenuto alla trasmissione “Milan News” su RMC Sport e ha commentato così il mercato di gennaio del Milan: "Il Milan farà un acquisto per reparto, poi chiaramente tutto dipenderà anche dalla sentenza UEFA. Leonardo e Maldini sono molto attivi. Rinforzi in difesa? Non credo che ci sia l'esigenza di prendere un titolare, quindi non credo che alcuni nomi che sono usciti possano diventare realtà".