In merito al mancato provvedimento disciplinare nei confronti di Benatia in occasione del rigore concesso ieri al Milan, Luca Marelli, ex arbitro, ha dichiarato a RMC Sport: "Qua non si discute sul giallo o meno. Ma sul rosso o sul giallo. Per la tipologia di intervento, il giallo era il provvedimento minimo per Benatia. E' un errore di Mazzoleni".