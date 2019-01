RMC SPORT - Micheletti: "Piatek un pericolo per Cutrone"

Giorgio Micheletti è intervenuto sulle frequenze di RMC Sport per commentare l'arrivo in rossonero di Piatek: "Lo vedo un pericolo per Cutrone. Sono due giocatori fotocopia, che stanno in area. Al tempo stesso credo che abbia gli stessi problemi che ha Cutrone, visto che arrivano pochi palloni in area. Cosa che ha irritato Higuain. Gattuso però secondo me farà qualche variazione nel suo gioco".